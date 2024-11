Matt Gaetz, el elegido de Trump para secretario de Justicia, ha sido crítico y objeto de investigación del Departamento de Justicia

¿Qué pasa con la investigación en la Comisión de Ética de la Cámara en su contra? El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Michael Guest, dijo que la investigación ética sobre el representante republicano Matt Gaetz terminará si renuncia al Congreso para convertirse en secretario de Justicia, ya que el panel solo tiene jurisdicción sobre un miembro mientras esté en funciones en el Congreso. “Si fuera nombrado, entonces tendría que renunciar a su puesto en la Cámara, por lo que la investigación ética en ese momento cesaría, al igual que con cualquier otro miembro, solo tenemos jurisdicción siendo la comisión de ética mientras una persona sea miembro del Congreso”, dijo Guest a CNN. La Comisión de Ética de la Cámara ha estado investigando acusaciones de que Gaetz pudo haber “participado en conducta sexual inapropiada y uso de drogas ilícitas, aceptado regalos indebidos, otorgado privilegios y favores especiales a individuos con los que tenía una relación personal, y buscado obstruir las investigaciones gubernamentales sobre su conducta”. Gaetz ha negado repetidamente cualquier conducta inapropiada, incluyendo haber tenido relaciones sexuales con un menor o pagar por sexo. Guest no comentó sobre el estado de la investigación a Gaetz, pero dijo que se sorprendió al enterarse de que Trump lo eligió para ser su secretario de Justicia. “Sabes, como la mayoría de los miembros, me sorprendió. Su nombre no era alguien que hubiera escuchado anteriormente. Pero, sabes, como con cualquier otra selección a nivel de gabinete, habrá un proceso de confirmación, así que si alguno de los senadores tiene preguntas sobre su capacidad o la de cualquier otro miembro del gabinete para servir, esas preguntas se resolverán durante ese proceso de confirmación”, dijo Guest. A pesar de estar sorprendido por la elección, Guest dijo que no estaba cuestionando a Trump. “Sabes, no voy a cuestionar al presidente sobre sus selecciones, ya sea secretario de Justicia o cualquier otro puesto a nivel de gabinete que haya tenido”, agregó.

