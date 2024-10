Cómo prepararse para un huracán: qué hacer, plan de evacuación y más

No dejes de escuchar radio o ver televisión para mantenerte informado sobre el huracán. Quédate dentro de tu casa. No salgas hasta que escuches o veas un mensaje oficial que diga que el huracán ha pasado No te ubiques cerca de las ventanas, podrías resultar herido por trozos de vidrios rotos durante una tormenta. Quédate en una habitación sin ventanas, o métete a un clóset. La mejor opción es entrar en una bañera y cubrirte con una lámina de madera contrachapada. Siempre debes estar listo para marcharte.

