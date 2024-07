Grupos y calendario de fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024

A diferencia del masculino no hay restricciones de edad para ninguna de las jugadoras. Entre las estrellas a tener en cuenta se encuentra la española Aitana Bonmati, la última ganadora del Balón de Oro y del premio The Best de FIFA. Por su parte la brasileña Marta jugará sus sextos juegos olímpicos para la Verdeamarelha. Y una de las latinas a seguir es la estrella colombiana Linda Caicedo. La joven de 19 años brilla en el Real Madrid y será una de las atracciones del torneo.

