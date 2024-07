ANÁLISIS | El destino de Biden está en juego en los días más críticos de sus 50 años de carrera política

El representante Adam Schiff también expresó su preocupación. Al igual que Murphy, Schiff elogió los logros de Biden y criticó a Trump. Pero dijo en el programa “Meet the Press” de NBC que la actuación en el debate suscitó preocupación entre los votantes sobre si Biden tenía capacidad para ganar “una carrera existencial”. Dado que Trump es un criminal convicto, el demócrata de California dijo que la elección no debería estar reñida y que la edad del presidente es la única razón por la que lo está. “Debería buscar gente con cierta distancia y objetividad. Debería buscar encuestadores que no sean sus propios encuestadores. Debería tomarse un momento para hacer el juicio mejor informado. Y si el juicio es correr, entonces correr duro y vencer a ese hijo de p***”.

“No hay duda de que la actuación del presidente en el debate ha planteado preguntas a los votantes, no preguntas sobre su carácter o su decencia o por quién se preocupa o por quién lucha, sino preguntas sobre si éste sigue siendo el viejo Joe Biden”, dijo Murphy en “State of the Union” de CNN. Dijo a Dana Bash que el presidente tenía que salir y “hacer un foro, que haga una rueda de prensa, (para) mostrar al país que sigue siendo el viejo Joe Biden”.

