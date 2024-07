Así es Termeso, la ciudad oculta que Alejandro Magno no pudo conquistar

“Tú y yo no somos nada sin nuestras computadoras y las redes sociales”, dice (poco después de tomar una foto para su propia cuenta de Instagram). “Si nos los quitan, estamos indefensos. Esta gente no. Trabajaron con piedra durante siglos. No tenían otra cosa. Construir cosas así era lo que sabían hacer”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.