Una isla se hunde en el Caribe frente a Panamá y sus habitantes luchan por mantener sus hogares

“No soy como un lata sardina, no vivo como una lata de sardina. No me he acostumbrado así. Allá no me alcanza, yo tengo bastantes cosas”, expresa, al señalar que tiene muchas pertenencias y mercancías que no podría llevar a la casa en tierra firme, por falta de espacio.

“Todo el año se aumentaba esa marea, pero no ha pasado nada. Es solamente el traslado que hicimos por la llegada de mucha gente, muchos habitantes que ya no alcanzaba los hogares. No tenían más casas dónde poder hacer, por eso es la mudanza”; asegura Méndez.

