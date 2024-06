“House of the Dragon” se renueva para su tercera temporada

La temporada 2 de “House of the Dragon” estará disponible para verla en Max este domingo a las 9 p.m. ET.

“House of the Dragon” está protagonizada por Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Eve Best, Steven Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel y Tom Glynn-Carney, entre muchos otros, en el extenso elenco de la serie.

“House of the Dragon” está basada en el libro de 2018 “Fire & Blood” del autor George R.R. Martin, que se desarrolla 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y cuenta la historia de la guerra civil de la Casa Targaryen.

HBO anunció este jueves que la serie precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, regresará para una tercera temporada, según un comunicado de prensa. (HBO, al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

