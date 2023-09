DeSantis dice que si es presidente no apoyará la financiación de la vacuna contra el covid-19

“Esta es la cuestión: soy un líder. No soy un seguidor”, dijo. “Por lo tanto, lideramos y hacemos lo que creemos que es correcto. Y la gente puede apoyarnos o no apoyarnos económicamente, pero no hay que dejarse llevar por el afán de complacer a donantes muy ricos, y yo nunca he actuado así. Así, por ejemplo, ha salido en la prensa que se ha enfadado con él en la disputa con Disney sobre el currículo escolar. Teníamos razón sobre el currículo escolar, defendíamos los derechos de los padres en la educación. Y no voy a dar marcha atrás en eso”.

El mes pasado, el presidente Joe Biden dijo que había “dado el visto bueno” a una propuesta para solicitar más fondos para la respuesta al covid-19, incluida la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas. Aunque el fin de la emergencia de salud pública federal en mayo significa que el gobierno de EE.UU. ya no cubre el costo de las vacunas contra el covid-19 para la mayoría de los estadounidenses, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció el mes pasado que asignó más de US$ 1.400 millones para el desarrollo de nuevas vacunas y terapias como parte de la iniciativa Project NextGen de US$ 5.000 millones.

