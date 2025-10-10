Noticias de la Costa Central 10-10-25

COSTA CENTRAL, Calif. -

Equipo voluntario de búsqueda y rescate de Santa Bárbara

El equipo de búsqueda y rescate voluntario de Santa Bárbara depende del apoyo de la comunidad para mantener viva su misión.

Este grupo, 100 por ciento voluntario, responde a emergencias en todo el condado, ayudando a salvar vidas en situaciones críticas.

Gran parte de su equipo, incluyendo radios, tiene más de veinte años y necesita renovación para continuar operando de manera efectiva.

Recaudación de fondos para equipo de rescate voluntario

Organizan hoy a las 6 P.M. una recaudación de fondos en el Carriage Museum, con el objetivo de obtener recursos para equipo vital y continuar su trabajo salvavidas.



