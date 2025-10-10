Skip to Content
Crispin

Noticias de la Costa Central 10-10-25

By
New
Published 2:03 pm

COSTA CENTRAL, Calif. -

Equipo voluntario de búsqueda y rescate de Santa Bárbara

El equipo de búsqueda y rescate voluntario de Santa Bárbara depende del apoyo de la comunidad para mantener viva su misión.

Este grupo, 100 por ciento voluntario, responde a emergencias en todo el condado, ayudando a salvar vidas en situaciones críticas.

Gran parte de su equipo, incluyendo radios, tiene más de veinte años y necesita renovación para continuar operando de manera efectiva.

Recaudación de fondos para equipo de rescate voluntario

El equipo de búsqueda y rescate voluntario de Santa Bárbara está solicitando el apoyo de la comunidad.

Organizan hoy a las 6 P.M. una recaudación de fondos en el Carriage Museum, con el objetivo de obtener recursos para equipo vital y continuar su trabajo salvavidas.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg
#telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content