Esperanza entre viajeros ante posible fin del cierre del gobierno

Los viajeros tienen esperanza de que el Senado logre un acuerdo que ponga fin al cierre del gobierno.



Pero mientras tanto, las pantallas de los aeropuertos siguen mostrando retrasos y cancelaciones.

Durante un partido de fútbol, el presidente Donald Trump dijo que estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre el cierre del gobierno federal.



Afirmó que nunca aceptarían entregar dinero a prisioneros o inmigrantes ilegales, y que los demócratas ya lo entendían.

Estas declaraciones dieron un poco de esperanza a los viajeros que siguen enfrentando demoras y cancelaciones en los principales aeropuertos del país, tras más de 40 días de cierre del gobierno.

Jorge, viajero, “Mi vuelo se demoró un día.”

La FAA informó que el control de tráfico aéreo sigue por debajo de los niveles normales.



Por eso, las aerolíneas redujeron un 4% de los vuelos domésticos en 40 aeropuertos importantes, incluidos el Kennedy, La Guardia y Newark.

Los controladores aéreos y otros empleados federales llevan más de un mes trabajando sin recibir salario.

Carlos Ayala, viajero, “Tienen que ponerse de acuerdo porque ahora la gente está afectada. Quitan vuelos, los paran.”

Este domingo, el Senado votaba un acuerdo para financiar el gobierno hasta el 30 de enero.



Sin embargo, el plan no incluye la extensión de subsidios del programa de salud “Obamacare”, lo que generó desacuerdos entre los demócratas.

Antes de la votación, el senador Chuck Schumer adelantó su voto en contra, citando la grave crisis en el sistema de salud.



Bernie Sanders también se opuso.

Mientras tanto, viajeros como Jorge solo desean que todo vuelva a la normalidad.

Jorge, viajero, “Que todo salga bien.”

Si el Senado aprueba el proyecto, aún deberá pasar por la Cámara de Representantes y ser firmado por el presidente Donald Trump para poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.