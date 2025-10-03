Carbajal impulsa ley para aumentar la ayuda financiera estudiantil

SANTA MARIA, Calif. - El congresista Salud Carbajal se reunió con estudiantes y administradores de Allan Hancock College, Cuesta College y Cal Poly para promover su legislación que busca aumentar la ayuda financiera para universitarios.

Carbajal estuvo acompañado por líderes universitarios y por la presidenta del cuerpo estudiantil, Annabelle Ruiz, quien habló sobre los retos que enfrentan los jóvenes al equilibrar clases, trabajo y el creciente costo de la educación.

La iniciativa “Degrees Not Debt Act” fue presentada por primera vez en febrero de 2024, pero se estancó en el Congreso debido al bloqueo legislativo y a proyectos competidores.

La propuesta busca duplicar el monto máximo de la beca federal Pell, ajustarlo a la inflación y, en última instancia, reducir la deuda estudiantil.

“Me sentí agradecido de estar acompañado por tantos administradores y estudiantes locales expresando su apoyo,” dijo Carbajal.

También señaló que la deuda estudiantil supera actualmente a la deuda de tarjetas de crédito en el país.

De acuerdo con la organización Education Data Initiative, el graduado universitario promedio entra a la fuerza laboral con casi 40 mil dólares en deuda.

Además, el Pew Research Center indica que más de un tercio de los graduados de entre 25 y 40 años consideran que su título no valió una vida de deudas.

“Da miedo,” expresó Ruiz. “Eso es lo que me desanima de seguir un título de cuatro años—solo ver los costos.”

De aprobarse, la ley de Carbajal ampliaría las oportunidades de ayuda financiera y reduciría la carga de préstamos para futuros graduados.