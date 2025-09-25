UC Santa Bárbara reduce el horario nocturno de su biblioteca

SANTA BARBARA, Calif. - El día antes del inicio del trimestre de otoño, estudiantes y profesores participaron en eventos sociales en el campus de UC Santa Bárbara. Otros visitaron la biblioteca, considerada el corazón de la universidad.

En las entradas se colocaron nuevos letreros anunciando los cambios de horario.

A partir del 25 de septiembre, el estudio nocturno terminará a la 1 de la mañana y la biblioteca permanecerá cerrada hasta las 8 a.m. durante todo el año académico.

Algunos estudiantes consideran que el cambio limita sus oportunidades de estudio.

"Estoy bastante decepcionado… ya no tener esa oportunidad de estudiar a la hora que quiera es triste,” dijo Eeshaan Shukla, estudiante de UCSB.

Otros se mostraron preocupados por sus compañeros con cargas académicas más pesadas.

“Muchos de mis amigos estudian tarde en la noche… si eso ha sido el sistema por tanto tiempo, ¿por qué reducir los horarios?” comentó Vaibhava Rajesh, estudiante de UCSB.

Aunque los horarios cambian, los estudiantes todavía podrán acceder a los dos primeros pisos de la biblioteca con su identificación universitaria de 10 p.m. a 1 a.m.

El personal de la biblioteca explicó que la decisión forma parte de medidas de ahorro en todos los campus de la Universidad de California y busca preservar los recursos más utilizados.

Habrá excepciones durante la llamada “Dead Week” y la semana de exámenes finales, cuando la biblioteca extenderá sus horas de servicio.

Para mas información puedes visitar la pagina web de la biblioteca de UCSB.