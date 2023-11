Friday Football Focus first round CIF results

SANTA BARARA, Calif. -Here are the results from the first round in the CIF-SS and CIF-CS high school football playoffs.

All CIF-SS quarterfinal games are on Friday, November 10.

Division 4: Santa Barbara 41, St. Paul 35 (2ot)

Corona del Mar at Santa Barbara

Yorba Linda 34, Moorpark 30

Division 7: Redondo Union 29, Bishop Diego 23 (2ot)

Agoura 42, Burroughs 18

Agoura at Muir

Division 2: Oaks Christian 41, Chaparral 7

Oaks Christian at Mission Viejo

Divison 3:

Cajon 27, Pacifica 21

St. Bonaventure 43, Etiwanda 26

Cajon at St. Bonaventure

Division 5

Newbury Park 42, Ventura 30

Newbury Park at Foothill

Thousand Oaks 43, El Modena 34

Bonita at Thousand Oaks

Division 6

Simi Valley 40, Rancho Verde 34 (ot)

Simi Valley vs Crean Lutheran

Cypress 50, Rio Mesa 24

Division 12

Don Lugo 45, Santa Paula 31

Cerritos 24, Fillmore 12

Division 13

AB Miller 65, Grace Brethren 50

8-Man

Division 1

Cate 33, Flintridge Prep 26

Valley Christian Academy 47, Hesperia Christian 28

VCA at Cate (semifinal)

Division 2

Laguna Blanca 50, Coast Union 32

Laguna Blanca at Millken (quarterfinal)

Santa Clara 50, Hillcrest Christian 30

Santa Clara vs Windward (quarterfinal)

CIF-Central Section

All quarterfinal games are Thursday, November 9

Division 1

Central (Fresno) 42, Arroyo Grande 14

Clovis 42, St. Joseph 7

Division 2

Tulare Union 42, San Luis Obispo 14

Centennial 42, Lompoc 19

Division 3

Porterville 41, Pioneer Valley 3

Porterville at Mission Prep

Kennedy 42, Santa Ynez 21

Mt. Whitney 28, Nipomo 18

Washington Union 25, Templeton 7

Washington Union at Atascadero

Division 4

Santa Maria 36, Caruthers 29

Santa Maria at Dos Palos

Division 5

Morro Bay 27, East Bakersfield 26

Morro Bay vs (Hoover-Orosi winner)