Carolina Garcia

Calexico, California (KYMA) – En las próximas horas se esperan lluvias en la región con menor fuerza para el viernes, pero el sábado de manera intermitente, en el caso de Mexicali, el titular de protección civil, anticipó una disminución considerable en el termómetro:

“Estamos en la estación del otoño, el invierno oficialmente aún no ha entrado el invierno oficialmente de inicio el próximo 22 de diciembre en la región de nosotros. El frío empiezan hasta la segunda semana del mes de enero, sin embargo es típico que se esté presentando una tormenta en el norte de California y nos está afectando a la parte norte de Baja California”

Por su parte, autoridades del condado emiten recomendaciones a la ciudadania, ya que se espera que el impacto mayor ocurra en las zonas montañosas cercanas a San Diego, pero el hogar, deberá reforzar las medidas para evitar ningundaciones.

“Pueden asegurar sus pertenencias en particular en los exteriores y revisar los drenajes alrededor de la vivienda. Asegurarse si podemos prevenir una inundación. Si podemos preferir el necesitar bolsas con arena para prevenir que se meta el agua sería asegurarnos los drenajes”. Dijo Cedric Ceseña, Subjefe Operaciones Bomberos Imperial.

Es importante mencionar que tanto el IID como la ciudad de Calexico, el mes de septiembre pasado por las consecuencias de las lluvias emitieron declaratoria de emergencia

Se preparan para lluvias y para disminución de temperatura