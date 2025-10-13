Dos adolescentes fueron atropellados en La Quinta mientras paseaban en bicicleta

Lina Robles

Dos adolescentes resultaron gravemente heridos después de ser atropellados cuando paseaban en su bicicleta cerca del área del Hwy 111 y la calle Adams en La Quinta el viernes pasado a las 9 de la noche.

Ambos fueron transportados al hospital mientras que el conductor de auto involucrado huyó, pero más tarde capturado mientras manejaba ebrio y según la investigación del Sheriff se cree que poco antes estuvo involucrado en otro accidente en Indian Wells, por lo que de inmediato lo trasladaron a la cárcel de Indio y el próximo miercoles se presentará frente al juez.