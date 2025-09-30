Skip to Content
Noticias Regionales

Declaran culpable a sujeto acusado de abusar sexualmente de menores de edad

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Un sujeto de Cathedral City fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores de edad.

 Se trata de David Haro, quien podría pasar de 15 años a cadena perpetua y la sentencia será dictada por el juez el próximo 13 de octubre.

Según documentos judiciales, David Haro fue arrestado tras ser acusado de agredir sexualmente a dos adolescentes entre los años 2015 y 2020.

Los registros de la cárcel indican que el individuo de 46 años fue arrestado por la policía de Cathedral City el 30 de enero.

Telemundo 15 Palm Springs

