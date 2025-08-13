Sin indicios de violencia muerte de niña localizada en canal

Carolina Garcia

San Luis Rio Colorado, Sonora (t3).- No se han encontrado indicios o evidencias de que haya sido un hecho violento, declaró, Jesús Francisco Moreno Cruz, Vicefiscal de investigación, al ser cuestionado sobre la pequeña de 3 años que fue localizada sin vida en un canal de riego tras emitirse una pesquisa en redes sociales para su ubicación.

Dacuerdo a la fiscalia general de sonora, el canal de riego se encontraba a escasos 500 metros de su vivienda, por lo que suu fallecimiento pudo tratarse de un accidente, aún no se han determinado acciones legales en contra de los padres o tutores ya que la investigación continua.

“Se salió sin que se percataran, pues las personas que estaban a su cuidado, y pues lamentablemente los primeros indicios que tenemos es que fue una lamentable tragedia, no tenemos hasta ahorita ningún indicio del tema de violencia, estamos a la espera de qué lleguen los informes prejudiciales para poder corroborar Esta información” señaló el funcionario.

Fueron precisamente residentes os que localizaron el cuerpo sin vida de la menor en el canal, luego de que se se compartiera su fotografìa por su desaparición.