Excessive heat warning issued for Central Coast region; how and where to beat the heat detailed below

CENTRAL COAST REGION, Calif. – The County of Santa Barbara's Office of Emergency Management issued the following press release about the National Weather Services' Excessive Heat Warning issued for major portions of San Luis Obispo, Santa Barbara, and Ventura counties shown in the image below.

The featured image of this article shows the Solvang Cooling Center at 1745 Mission Drive in Solvang.

High Temperatures in Santa Barbara County

Desplácese hacia abajo para obtener información en español

The National Weather Service (NWS) has forecast gusty winds and warming temperatures throughout Santa Barbara County Wednesday-Friday (9/4-9/6). During this time strong winds in excess of 45 mph across the county are possible. The forecast also includes a widespread increase in temperatures for both interior mountain and coastal areas. Hot and windy conditions greatly increase the risk for dangerous wildfires.

Detailed weather forecasts are available at https://www.weather.gov/lox/.

Please click here to listen to heat safety tips in the Mixteco language.

Damaging winds could blow down large objects such as trees and outdoor furniture. Unplanned power outages are possible when it’s windy outside. Take caution when outdoors and when driving during gusty conditions. Avoid hazardous activities that may cause sparks or start a wildfire.

Community Cooling Relief

In addition to community-based cooling options such as malls, movie theaters, parks, and beaches, the following locations are available to the public to seek relief from the excessive heat.

Cuyama Valley

Cuyama Valley Family Resource Center Address: 4689 Highway 166, New Cuyama, CA, 93254 Phone Number: (805) 345-1961 Hours of Operations: Wednesday (9/4): 9am-4pm Thursday (9/5): 9am-6pm Friday (9/6): 9am-4pm The Cuyama Valley Family Resource Center is air conditioned (AC). Both service animals and non-service animal pets are welcome at this site. Animal crates and food/water bowl are available for use while on site. Water and snacks are available.

Cuyama Branch Library Address: 4689 Highway 166, New Cuyama, CA, 93254 Phone Number: (661) 766-2490 Hours of Operations: Wednesday (9/4): 2pm-6pm Thursday (9/5): Closed Friday (9/6): 3pm-6pm



Santa Ynez Valley

Solvang Library Address: 1745 Mission Drive, Solvang, CA, 93463 Phone Number: (805) 688-4214 Hours of Operations: Wednesday (9/4): 10am-7pm Thursday (9/5): 10am-7pm Friday (9/6): 10am-5pm The Solvang Library is air conditioned (AC).



Goleta Valley

Goleta Valley Library Address: 500 North Fairview Avenue, Goleta, CA, 93117 Phone Number: (805) 964-7878 Hours of Operations: Wednesday (9/4): 10am-7pm Thursday (9/5): 10am-7pm Friday (9/6): 10am-5:30pm The Goleta Valley Library is air conditioned (AC).



If you are an individual who has a disability or other access or functional need (DAFN), and require transportation to a community cooling relief location, contact a paratransit provider near you:

Here are some precautions and tips to stay cool when it’s hot outside:

Drink plenty of cool, non-alcoholic beverages , especially those without sugar or caffeine. Do not wait until you are thirsty to drink. If you have fluid restrictions from your doctor, ask to see how much you should drink while the weather is hot.

, especially those without sugar or caffeine. Do not wait until you are thirsty to drink. If you have fluid restrictions from your doctor, ask to see how much you should drink while the weather is hot. Take care of those who might not be aware of high temperature dangers or be able to react accordingly – especially the elderly, young children, and pets. Check on your neighbors.

of those who might not be aware of high temperature dangers or be able to react accordingly – especially the elderly, young children, and pets. Check on your neighbors. Limit outdoor activity. Try to schedule outdoor activities during the cooler parts of the day, like morning and evening hours. Be sure to wear sunscreen and rest often.

Try to schedule outdoor activities during the cooler parts of the day, like morning and evening hours. Be sure to wear sunscreen and rest often. For those who work outside , be sure to take frequent rest breaks in a shaded area or air-conditioned room, if possible. Stay hydrated and take action by moving to a cooler space if you feel signs of heat exhaustion.

, be sure to take frequent rest breaks in a shaded area or air-conditioned room, if possible. Stay hydrated and take action by moving to a cooler space if you feel signs of heat exhaustion. Take regular breaks in the shade or in an air-conditioned room. A few hours in air conditioning can help your body stay cooler. Taking a cool shower or bath can help too.

in the shade or in an air-conditioned room. A few hours in air conditioning can help your body stay cooler. Taking a cool shower or bath can help too. If you do not have air‐conditioning , consider arranging to spend at least parts of the day at another space that is cool. Electric fans may provide comfort, but when the temperature is in the high 90s, they will not prevent heat-related illness.

, consider arranging to spend at least parts of the day at another space that is cool. Electric fans may provide comfort, but when the temperature is in the high 90s, they will not prevent heat-related illness. Wear appropriate clothing . Lightweight, light-colored, loose fitting clothing works best.

. Lightweight, light-colored, loose fitting clothing works best. Know the signs of heat exhaustion . If someone becomes dizzy, nauseated, or sweats heavily, find a cooler location for him or her immediately.

. If someone becomes dizzy, nauseated, or sweats heavily, find a cooler location for him or her immediately. Know the signs of heat stroke . Heat stroke is much more serious than heat exhaustion. The symptoms are similar to heat exhaustion, but also include hot, flushed skin. With heat stroke, the person often stops sweating and the skin will be unusually dry. If heat stroke is a possibility, call 911 immediately. Heat stroke is life threatening!

. Heat stroke is much more serious than heat exhaustion. The symptoms are similar to heat exhaustion, but also include hot, flushed skin. With heat stroke, the person often stops sweating and the skin will be unusually dry. If heat stroke is a possibility, call 911 immediately. Heat stroke is life threatening! Do not leave children (and pets) unattended in vehicles. It only takes a matter of minutes on a relatively mild day for a vehicle to reach deadly temperatures.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha pronosticado vientos fuertes y temperaturas calurosas en todo el condado de Santa Bárbara de miércoles a viernes (9/4-9/6). Durante este tiempo son posibles fuertes vientos de más de 45 mph en todo el condado, especialmente a lo largo de la costa sur del condado. El pronóstico también incluye un aumento generalizado de las temperaturas tanto para las montañas interiores como las áreas costeras. Las condiciones de calor y viento aumentan enormemente el riesgo de incendios forestales peligrosos.

Encontrará pronósticos detallados del clima en https://www.weather.gov/lox/.

Haga clic aquí para escuchar los consejos de seguridad contra el calor en el idioma Mixteco.

Los vientos dañinos podrían derribar objetos grandes como árboles y muebles de exterior. Es posible que se produzcan cortes de electricidad no planeados cuando haga viento afuera. Tenga precaución cuando esté al aire libre y cuando conduzca durante condiciones ventosas. Evite actividades peligrosas que puedan provocar chispas o iniciar un incendio forestal.

Alivio de enfriamiento comunitario

Además de las opciones comunitarias de enfriamiento, como centros comerciales, cines, parques y playas, los siguientes lugares están disponibles para el público en busca de alivio del calor excesivo.

El Valle de Cuyama

El Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama (conocido como “Cuyama Valley Family Resource Center” en inglés) Dirección: 4689 Highway 166, New Cuyama, CA 93254 Número de teléfono: (805) 345-1961 Horário: Miércoles 4 de septiembre: 9am-4pm Jueves 5 de septiembre: 9am-6pm Viernes 6 de septiembre: 9am-4pm El Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama está equipado con aire acondicionado (AC). Los animales de servicio y las mascotas son bienvenidos. Las jaulas para animales y los recipientes para comida y agua están disponibles para su uso durante su estancia. Hay agua y meriendas disponibles.

La Biblioteca de Cuyama (conocido como “Cuyama Branch Library” en inglés) Dirección: 4689 Highway 166, New Cuyama, CA, 93254 Número de teléfono: (661) 766-2490 Horário: Miércoles 4 de septiembre: 2pm-6pm Jueves 5 de septiembre: Cerrado Viernes 6 de septiembre: 3pm-6pm



El Valle de Santa Ynez

La Biblioteca de Solvang (conocida como “Solvang Library” en inglés) Dirección: 1745 Mission Drive, Solvang, CA 93463 Número de teléfono: (805) 688-4214 Horário: Miércoles 4 de septiembre: 10am-7pm Jueves 5 de septiembre: 10am-7pm Viernes 6 de septiembre: 10am-5pm La Biblioteca de Solvang esta equipada con air acondicionado.



El Valle de Goleta

La Biblioteca del Valle de Goleta (conocida como “Goleta Valley Library” en inglés) Dirección: 500 North Fairview Avenue, Goleta, CA, 93117 Número de teléfono: (805) 964-7878 Horário: Miércoles 4 de septiembre: 10am-7pm Jueves 5 de septiembre: 10am-7pm Viernes 6 de septiembre: 10am-5:30pm La Biblioteca del Valle de Goleta esta equipada con air acondicionado.



Si usted es una persona que tiene una discapacidad, o necesidades funcionales o de acceso, y necesita transportación para un centro de enfriamiento, comuníquese con un proveedor de para-tránsito cercano a usted:

He aquí algunas precauciones y consejos para mantenerse fresco cuando hace calor en el exterior: