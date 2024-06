City of Santa Barbara gears up for Saturday’s 2024 Summer Solstice Parade

SANTA BARBARA, Calif. – The City of Santa Barbara shared the press release below with important information about this weekend's Solstice Parade.

The 50th annual Summer Solstice Parade, a City-sponsored event, will occur on Saturday, June 22, 2024. The Parade will travel up Santa Barbara Street from Ortega Street to Sola Street and then end at the Solstice Festival in Alameda Park.

50th Annual Summer Solstice Parade

Saturday, June 22

Noon to 1:30 p.m.

Chairs and blankets can go out along the parade route after 6:00 pm on Friday, June 21, but no earlier. Keep all chairs and blankets on the sidewalks, not in the street.

Parade Route and Road Closure Map: Parade Route (Green), Forming Area (Blue), Barricade (Red)

Road Closures

Partial road closures around the Summer Solstice workshop (631 Garden Street) will begin around 7:00 a.m. Ortega Street will be closed to vehicles between Garden Street and Anacapa Street for parade staging from 7:00 a.m. to 2:00 p.m.

Complete street closures of the nine blocks of Santa Barbara Street (between East Cota & East Micheltorena Street), as well as east/west cross traffic for those nine blocks, will be diverted either onto Anacapa Street or Garden Street between 11:00 a.m. and 3:00 p.m. (estimated conclusion of the event).

Santa Barbara Street will not be accessible to vehicles during this time.

Parking

Temporary no parking along the parade route (Santa Barbara Street and other adjoining cross streets) will be enforced. Vehicles parked within the no parking zone during the posted no parking times could be issued a citation and/or towed. No Parking signs have been posted on the impacted streets.



Street parking is available on side streets and residential areas, not along the parade route. Do not double-park or park in driveways, on neutral grounds (medians), or in front of water hydrants, or your car may get towed and/or you may receive a fine.​

Additional accessible parking for vehicles displaying a Disabled Person Parking Placard will be available on the Alice Keck Memorial Garden side of the 200 block of Micheltorena St. on a first-come, first-served basis.



Safety

Expect traffic delays in this area during that time. Instruct your children to go to a police officer if they become lost. If you or someone in your group needs non-life-threatening medical attention, go to the medical tent near the center of the park. There will be a large MEDICAL sign on the tent. In an emergency, call 9-1-1, Non-Emergency Dispatch (police) at 805-882-8900.



“If You See Something, Say Something!” Report suspicious activities and packages to parade monitors in Lime Green Solstice T-Shirts or police along the parade route.

For more event information, visit: solsticeparade.com/what-to-know-before-you-go



Lastly, have fun and enjoy celebrating Summer Solstice!

###

COMUNICADO DE PRENSA

Cierre de Calles y Aviso de Tráfico para el Desfile Anual del Solsticio de Verano 2024

SANTA BARBARA, CA – 20 de junio de 2024



El 50º Desfile Anual del Solsticio de Verano, patrocinado por la Ciudad, se celebrará el sábado 22 de junio de 2024. El desfile recorrerá la calle Santa Bárbara desde la calle Ortega hasta la calle Sola y terminará en el Festival del Solsticio en Alameda Park.



50º Desfile Anual del Solsticio de Verano

Sábado, 22 de junio

Mediodía a 1:30 p.m.

Las sillas y cobijas pueden colocarse a lo largo de la ruta del desfile después de las 6:00 p.m. del viernes 21 de junio, pero no antes. Mantenga todas las sillas y cobijas en las aceras, no en la calle.

Mapa de la ruta del desfile y cierre de carreteras: Recorrido del desfile (verde), zona de formación (azul), barricada (rojo)

Cierre de Calles

Los cierres parciales de carreteras alrededor del taller del Solsticio de Verano (631 Garden Street) comenzarán alrededor de las 7:00 a.m. La calle Ortega se cerrará a los vehículos desde Garden Street hasta Anacapa Street para la preparación del desfile desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

El cierre completo de las nueve cuadras de la calle Santa Bárbara (entre East Cota y East Micheltorena Street), así como el tráfico transversal este/oeste de esas nueve cuadras, se desviará hacia Anacapa Street o Garden Street entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. (conclusión estimada del evento).

La calle Santa Bárbara no será accesible a los vehículos durante este tiempo.

Aparcamiento

Se impondrá la prohibición temporal de estacionamiento a lo largo del recorrido del desfile (calle Santa Bárbara y otras calles transversales adyacentes). Los vehículos estacionados dentro de la zona de estacionamiento prohibido durante las horas anunciadas podrían recibir una multa y/o ser remolcados. Se han colocado señales de prohibido aparcar en las calles afectadas.

El estacionamiento en la calle está disponible en las calles laterales y en las zonas residenciales, no a lo largo de la ruta del desfile. No estacione en doble fila ni en entradas de vehículos, en terrenos neutrales (medianas) ni delante de bocas de incendio, o su coche podría ser remolcado y/o recibir una multa.



Estacionamiento accesible adicional para vehículos con placa de discapacidad estará disponible en el lado del Jardín Conmemorativo Alice Keck de la cuadra 200 de Micheltorena St., según el orden de llegada.

Seguridad

Espere demoras en el tráfico en esta zona durante ese tiempo. Explique a sus hijos que acudan a un agente de policía si se pierden. Si usted o alguien de su grupo necesita atención médica que no ponga en peligro su vida, diríjase a la carpa médica situada cerca del centro del parque. Habrá un gran cartel de MÉDICO (MEDICAL) en la carpa. En caso de emergencia, llame al 9-1-1, Despacho de No Emergencia (policía) al 805-882-8900.

"¡Si ve algo, diga algo!" Informe de actividades y paquetes sospechosos a los monitores del desfile con camisetas verde lima del Solsticio o a la policía a lo largo de la ruta del desfile.

Para más información sobre el evento, visite: solsticeparade.com/what-to-know-before-you-go



Por último, ¡diviértase y disfrute celebrando el Solsticio de Verano!