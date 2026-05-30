Treinta años después del desastre de “Into Thin Air”, el Everest ha cambiado. Ahora el clima no es la única gran amenaza

Por Helen Regan, CNN

El 10 de mayo de 1996, más de 30 escaladores quedaron atrapados en la cima de la montaña más alta del mundo por una tormenta poderosa e inesperada. Sin oxígeno, exhaustos y perdidos en la oscuridad, su historia se convirtió en una lucha por la supervivencia contra vientos de 112 km/h y temperaturas de -40 °C.

Ocho personas perdieron la vida en las que fueron, hasta ese momento, las 24 horas más mortíferas en el Everest. Pero fue la atención mediática que siguió, liderada por el exitoso relato en primera persona de Jon Krakauer, “Into Thin Air”, lo que convirtió el desastre en un fenómeno cultural.

El Everest ya no era dominio exclusivo de los alpinistas. Con un poco de entrenamiento y mucho dinero, cualquier persona podía ser guiada en cada paso del ascenso a la cima de 8.849 metros (29.032 pies) para llegar a la cima del mundo.

“Fue un punto de inflexión cultural”, dijo Will Cockrell, autor de “Everest Inc.”. El Everest “de repente se convirtió en un sueño hecho realidad”.

Después de que Tenzing Norgay y Edmund Hillary se convirtieran en los primeros en alcanzar la cima en 1953, no fue hasta 1989 que se registraron 270 ascensos a la montaña, conocida en Nepal como “Sagarmatha” o “Diosa del Cielo”.

El miércoles pasado, 20 de mayo, 274 escaladores alcanzaron la cima en un solo día, batiendo un récord.

Treinta años después de aquella poderosa tormenta, los avances tecnológicos, un mejor equipo y una nueva generación de operadores nepalíes capacitados han hecho que la montaña sea más segura y rentable que nunca.

El campamento base del Everest se ha convertido en una metrópolis de alta montaña. Hoy en día, según los expertos, el mayor riesgo en la cima no reside en el clima impredecible, sino en la combinación de la masificación, la inexperiencia de los turistas y la falta de profesionalismo de los servicios de bajo coste.

Hace apenas unas décadas, la sola idea de guiar a clientes pagos hasta la cima del Everest era “absurda”, afirma Cockrell. Las expediciones solían implicar formar parte de un equipo nacional o patrocinado, financiado por donantes.

Pero eso cambió en 1992, cuando la empresa de montañismo neozelandesa Adventure Consultants llevó a seis clientes a la cima del Everest y, lo que es más importante, los trajo de vuelta sanos y salvos.

Otras empresas no tardaron en seguir su ejemplo.

“No teníamos ni idea de lo grande que llegaría a ser esta industria”, declaró Guy Cotter, director ejecutivo de Adventure Consultants y guía en aquella histórica ascensión. “En aquel entonces, ni siquiera la considerábamos una industria”.

Cuatro años después, en aquel fatídico día de mayo, Adventure Consultants era uno de los tres equipos que se encontraban en Nepal intentando alcanzar la cumbre cuando la ventisca se desató. Escaladores, guías y sherpas exhaustos quedaron expuestos en una peligrosa cresta, atrapados por encima del campamento base más alto, en la llamada “zona de la muerte”, donde el oxígeno es insuficiente para respirar sin ayuda durante mucho tiempo. La congelación y la hipotermia comenzaban a hacerse sentir.

Cotter dirigía una expedición en una montaña cercana cuando se percató de que sus amigos y compañeros estaban en peligro.

“Con binoculares, pude verlos en la cresta de la cumbre”, dijo Cotter. “Cuando vi que la situación había empeorado durante la noche, fui al campamento base del Everest para ayudar al jefe del campamento y al médico”.

Cotter y el pequeño equipo eran los únicos en las cercanías, y les tocó organizar una operación de rescate a gran escala y brindar asistencia médica a los numerosos heridos.

“Prácticamente todos estaban en la montaña”, dijo Cotter. “Todos estábamos en estado de shock”.

Según Cockrell, de Everest Inc., una combinación desastrosa de malas decisiones de los guías y un clima aún peor provocó la muerte de los ocho escaladores. Los testimonios de los supervivientes atribuyeron el retraso en el ascenso a la falta de fijación previa de las cuerdas y a la acumulación de gente que escalaba más despacio. Algunos escaladores también continuaron ascendiendo mucho después de la hora límite —el último momento antes de que los escaladores deban regresar para llegar al campamento sanos y salvos antes del anochecer—.

La tragedia, una de las primeras ocurridas en la nueva era de internet y los teléfonos satelitales, se hizo tristemente célebre por la tormenta mediática que le siguió.

Las historias de heroísmo, rescates de alto riesgo, decisiones costosas y la pura voluntad de sobrevivir siguen siendo objeto de análisis y debate hasta el día de hoy, gracias a “Into Thin Air”, las memorias de los supervivientes, la película de 2015 “Everest” protagonizada por Jake Gyllenhaal e innumerables artículos periodísticos.

Una de las historias más desgarradoras fue la de Rob Hall, cofundador de Adventure Consultants y reconocido alpinista, cuya decisión de quedarse con un cliente incapacitado cerca de la cima le costó la vida. Atrapado en la montaña sin esperanza de rescate, aun así logró hacer una última llamada por teléfono satelital a su esposa embarazada.

Y la de Beck Weathers, quien, cegado por la nieve y congelado, fue dado por muerto en dos ocasiones, pero sobrevivió contra todo pronóstico. O el caso del alpinista ruso-kazajo Anatoly Boukreev, quien regresó a la ventisca para rescatar a tres escaladores.

Cotter, quien ayudó a organizar el primer traslado aéreo en helicóptero desde el Campamento Uno para rescatar a algunos de los heridos, afirmó que se aprendieron muchas lecciones de la tragedia.

“Fue el momento en que la industria, como la llamamos ahora, maduró”, dijo.

Tres décadas después, el panorama del alpinismo en la montaña es radicalmente diferente, con enormes mejoras en materia de seguridad y comunicaciones.

“Tuve que convencer a nuestros clientes de que esto no iba a ocurrir todos los años en el Everest, especialmente después de que dos íconos de la industria —Rob Hall y Scott Fisher— perdieran la vida”, dijo Cotter, quien asumió la dirección de Adventure Consultants tras la muerte de Hall.

Las empresas de guías que competían entre sí ahora colaboraban para reparar las cuerdas y organizar los depósitos de seguridad. Se distribuyeron más botellas de oxígeno y suministros médicos a lo largo de la montaña, se contrataron médicos especialistas en expediciones y se hicieron cumplir los tiempos de respuesta.

Pero fueron los grandes avances en la predicción meteorológica y la tecnología los que transformaron la forma de escalar la montaña. Hoy en día, los intentos de hacer cumbre dependen del clima, y los operadores realizan sus ascensos durante una estrecha ventana de escalada en mayo, cuando la corriente en chorro del Himalaya se desplaza ligeramente hacia el norte, generando condiciones más tranquilas.

Los nuevos modelos de predicción meteorológica adaptados al Everest son tan precisos que una tragedia como la tormenta de mayo de 1996 “no podría volver a ocurrir jamás”, afirmó Cockrell.

La última evolución tecnológica que podría salvar más vidas son los drones capaces de rastrear rutas y ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate. También pueden transportar cargas pesadas, reduciendo el número de viajes que los sherpas realizan para transportar suministros a través de la Cascada de Hielo de Khumbu, considerada la sección más peligrosa de la ascensión.

Gelje Sherpa creció en la región de Solukhumbu, en Nepal, y siguió los pasos de su padre trabajando en las montañas, primero como ayudante de cocina y porteador, y luego como guía.

“Ahora es mi pasión”, dijo.

Gelje es uno de los montañeros más renombrados del mundo, con una trayectoria en alta montaña que incluye la ascensión a las 14 cumbres de más de 8.000 metros. En 2021, fue el miembro más joven de un equipo completamente nepalí que hizo historia al realizar el primer ascenso invernal al K2, la segunda montaña más alta del mundo, y técnicamente más difícil que el Everest.

También forma parte de un creciente grupo de nepalíes que son escaladores profesionales de alta montaña y están batiendo récords, convirtiéndose en guías certificados y empresarios.

Este mes, otro nepalí, Kami Rita Sherpa, batió su propio récord al escalar el Everest por trigésima segunda vez, y la legendaria montañera Lhakpa Sherpa alcanzó la cima del Everest por undécima vez, la mayor cantidad lograda por una mujer. La escaladora y fotoperiodista nepalí Purnima Shrestha, quien el año pasado escaló el Everest un récord de tres veces en una sola temporada, volvió a coronar la cima.

“Cada vez más sherpas baten récords, escalan cumbres, abren nuevas rutas y reciben más entrenamiento y oportunidades”, dijo Gelje. Tradicionalmente, los sherpas son conocidos por su nombre de pila. Los escaladores nepalíes son ahora quienes supervisan la seguridad de las rutas de ascenso a la montaña y la instalación de las cuerdas que ayudan a los clientes a superar las secciones más difíciles. Actualmente, los operadores nepalíes dominan el sector de los guías en el Everest.

“Los sherpas que hoy se han incorporado a este sector lo hicieron por su amor a las montañas”, afirmó Cockrell, de Everest Inc. “Son ellos quienes dirigen el sector ahora”.

Gelje señala que aún se necesita una mejor compensación para las familias de los sherpas que resultan heridos o fallecen en las montañas, y exige mejores seguros para los sherpas, quienes durante mucho tiempo han sido la columna vertebral de las expediciones internacionales de montañismo.

“Las familias de quienes trabajan en las montañas necesitan apoyo para la educación de sus hijos, etc.”, declaró. “Actualmente reciben alrededor de US$ 10.000 cuando fallece un sherpa. No es suficiente”.

El aumento de las temperaturas debido a la crisis climática agrava este riesgo, afirma Gelje, ya que el deshielo hace que la navegación por la Cascada de Hielo de Khumbu —un glaciar cambiante con profundas grietas y bloques de hielo inestables llamados seracs— sea aún más peligrosa. “La cascada de hielo es cada vez más peligrosa”, declaró.

La temporada de este año se retrasó después de que una gran sección de la cascada de hielo se desprendiera y bloqueara la ruta hacia la cima.

Los riesgos para los sherpas han quedado patentes tras una serie de desastres en los últimos años. En 2014, una avalancha en el Everest mató a 16 personas, todos trabajadores nepalíes que estaban fijando cuerdas en la cascada de hielo, lo que provocó una huelga y la cancelación del resto de la temporada. Al año siguiente, un devastador terremoto causó la muerte de casi 9.000 personas en Nepal, incluidas más de 20 en el Everest.

“Cada pueblo [de la región del Everest] ha perdido jóvenes en la montaña”, dijo Cotter, cuya empresa creó un fondo que proporciona educación a los hijos de los trabajadores de montaña.

Kami Rita afirma que una mejor educación y más oportunidades hicieron que las generaciones más jóvenes de sherpas se interesaran menos por trabajar en las montañas: “Hacen otros trabajos más fáciles”, dijo.

Quienes se quedan están invirtiendo su formación y perspicacia empresarial en el crecimiento del sector, dijo Geljie, y añadió: “Me gusta enseñar lo que he vivido. Doy clases y formación”.

Escalar el Everest es una auténtica tortura, dijo Cockrell. Desde sortear la traicionera cascada de hielo hasta escalar la cara del Lhotse, un acantilado vertical de nieve y hielo, los escaladores luchan contra vientos feroces y se esfuerzan por respirar a altitudes donde el ser humano no puede sobrevivir. “Lleva a cualquier persona, en cualquier lugar, al límite absoluto”, afirmó.

Desde que se iniciaron los registros en la década de 1920, 344 personas han fallecido en el Everest, según la Base de Datos del Himalaya, pero la proporción de muertes entre los escaladores que se aventuran más allá del campamento base es inferior al 1 %.

Más de 7.560 personas han alcanzado la cima en casi 14.000 ascensos totales hasta diciembre de 2025.

Un mayor número de personas implica más suministros, más residuos y una mayor presión sobre los guías, porteadores y trabajadores; problemas que quedaron patentes en las fotos virales de atascos en lo alto de la montaña.

“Hay ejemplos de grupos con hasta 60 clientes”, dijo Cotter, quien ha coronado el Everest cinco veces. “Esto supone mucha más presión para quienes cruzan la montaña, y eso conlleva un mayor número de muertes”.

Gelje, quien dirige la empresa de expediciones AGA Adventures junto con la reconocida escaladora británica Adriana Brownlee, conoce de primera mano los peligros del alpinismo de alta montaña. Ha realizado más de 50 rescates y, en 2023, a los 30 años, llevó a cabo el rescate en solitario a mayor altitud del mundo, por encima de los 8.000 metros, en el Everest.

“Cuanto más tráfico haya, más peligroso”, afirmó, porque puede aumentar el riesgo de congelación e hipoxia, causadas por la falta de oxígeno en el cerebro y los pulmones. “Cinco botellas de oxígeno son más que suficientes, pero a veces, con el tráfico, uno se queda atrapado arriba y se les acaba el oxígeno. Entonces no pueden bajar”, explicó. Otros afirman que el Everest puede soportar la afluencia de turistas; son los escaladores y operadores inexpertos quienes representan graves riesgos para la seguridad en la actualidad.

Según las estimaciones de Cotter, existen alrededor de 1.200 empresas que ofrecen ascensos al Everest, pero señala que algunas de las más económicas escatiman en servicios, como no emplear guías de montaña capacitados o no evaluar adecuadamente la experiencia de sus clientes.

Las expediciones varían desde las más económicas, con precios que oscilan entre los US$ 40.000 y 100.000, dependiendo de la empresa y los servicios ofrecidos, hasta las de alta gama, que pueden alcanzar los US$ 300.000.

Los relojes Garmin con GPS y los teléfonos satelitales son ahora equipo estándar, pero Gelje afirma que contratar guías experimentados y mantener una proporción de dos sherpas por cada escalador es fundamental a grandes alturas, donde el mal de altura, la exposición a la intemperie y el agotamiento pueden ser mortales.

Además, quienes se aventuran por primera vez en el Everest no siempre saben qué servicios necesitan hasta que es demasiado tarde.

“A la gente le dicen que ni siquiera necesita saber cómo escalar montañas, que les enseñarán sobre la marcha, pero quienes imparten la enseñanza no saben enseñar”, dijo Cotter.

Kami Rita comentó que se habían producido “muchos cambios” en el Everest desde que él alcanzó la cima por primera vez en 1994, dos años antes del desastre. Una nueva tendencia era que los escaladores que habían completado su intento “ya no hacían senderismo como antes” para recorrer los 64 kilómetros (40 millas) y tres días de travesía desde el campamento base hasta Lukla, donde tradicionalmente comienzan y terminan las expediciones al Everest. En cambio, muchos optaban por tomar un helicóptero directamente desde el campamento base hasta las comodidades de Katmandú, la capital de Nepal.

Cotter afirma que también ha visto “a mucha gente queriendo volar desde el Campamento Dos —[a unos 6.400 metros o 21.000 pies]— después de haber alcanzado la cima” y cree que “quien vuela desde el Campamento Dos no ha escalado realmente la montaña”.

Según Gelje, un mayor número de empresas y clientes no es necesariamente algo malo, siempre y cuando operen de forma responsable.

“Si se organizan bien las expediciones, de forma segura y con buenos guías y sistemas de rescate, esto beneficia al sector en Nepal”, afirmó.

La legislación que se está tramitando en el parlamento nepalí incluye una propuesta que exige que todos los escaladores asciendan a un pico de 7.000 metros en Nepal antes de intentar el Everest. La mayoría coincide en que los escaladores necesitan la experiencia y el entrenamiento adecuados para escalar montañas de gran altitud, pero cuestionan el requisito de que deba hacerse en Nepal.

“Creo que, para que sea realmente creíble, es importante que quienes escalen el Everest estén suficientemente cualificados y tengan la experiencia necesaria, para que sientan que han llegado a la cima de forma legítima, y ​​no que los hayan subido a la fuerza solo para añadirlo a una lista de deseos y un trofeo para exhibir”, declaró Cotter.

El turismo es un pilar fundamental de la economía de Nepal, dando empleo a cerca de un millón de personas. La fiebre por el Everest ha inyectado fondos y desarrollo muy necesarios en la región de Khumbu, creando más oportunidades y una mejor educación para quienes viven y trabajan cerca del techo del mundo.

Esta temporada fue una de las más activas de la historia, con el gobierno nepalí emitiendo un número récord de permisos y un estimado de 900 ascensos.

Entre ellos, el escalador británico Kenton Cool, cuyo vigésimo ascenso representa el mayor número de cumbres del Everest alcanzadas por un no nepalí; el escalador polaco Bartek Ziemski, quien coronó el Everest sin oxígeno embotellado antes de descender esquiando hasta el campamento base; y el australiano Oliver Foran, cuyo viaje a la cumbre con Gelje incluyó ciclismo desde el nivel del mar en la India, una hazaña que, según él, batió el récord de velocidad “del mar a la cumbre”. River Ahmed se convirtió en la primera mujer afgana en alcanzar la cima y Bianca Adler, de 18 años, en la australiana más joven en lograrlo.

A pesar de la cobertura negativa, las discusiones estéticas sobre los estilos de escalada, las controversias y los desastres, el Everest sigue siendo el centro de muchos sueños y ambiciones, incluso para escaladores experimentados como Cotter.

“Lo que pienso del Everest, incluso hoy, es que es una de las aventuras más increíbles que uno puede vivir: ascender hasta la cima y estar en la cumbre del pico más alto del mundo”, afirmó.

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Con información de Esha Mitra y Ross Adkin, de CNN.