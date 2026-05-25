Desvían vuelo luego de que pasajero dejara un dispositivo cargándose con una batería externa en el equipaje facturado

Por Sam Peters, CNN

Un vuelo de EasyJet con destino a Londres se vio obligado a desviarse a Roma después de que un pasajero le informara a la tripulación que había dejado un dispositivo cargándose con una batería externa en su equipaje facturado, según informó la aerolínea a CNN.

El vuelo EZY2618 partió el martes de Hurghada, un popular destino turístico egipcio en el mar Rojo.

Los datos de FlightAware muestran que el avión voló a una altitud de crucero de 10.980 metros (alrededor de 36.000 pies) hasta las tres horas y media de vuelo, momento en el que se desvió hacia la capital italiana, para aterrizar en Roma Fiumicino a las 11:33 p.m., hora local.

Después de que la tripulación se percatara de que una batería externa estaba cargando otro dispositivo en el equipaje del pasajero, “el capitán tomó la decisión de desviar el vuelo como medida de precaución, de acuerdo con las normas de seguridad”, dijo EasyJet en un comunicado a CNN.

“La seguridad de sus clientes y tripulación es la máxima prioridad de easyJet, y easyJet opera su flota de aeronaves cumpliendo estrictamente con todas las directrices de los fabricantes”, dice el comunicado. “Lamentamos las molestias ocasionadas por el desvío y el consiguiente retraso”.

Según EasyJet, los pasajeros recibieron alojamiento en hoteles y comidas para pasar la noche, antes de finalizar su viaje al aeropuerto de Londres Luton el miércoles por la mañana.

La Organización de Aviación Civil Internacional impuso nuevas restricciones a las baterías portátiles en marzo. Según las nuevas normas, cada pasajero solo puede llevar dos baterías portátiles y no se les permite recargarlas durante los vuelos.

Algunas aerolíneas ya habían restringido el uso de baterías portátiles en sus vuelos. Singapore Airlines prohibió por completo a los pasajeros usar baterías portátiles para cargar sus dispositivos durante los vuelos.

Southwest Airlines comunicó a CNN en mayo de 2025 que los pasajeros que utilizaran baterías portátiles tendrían que llevarlas a la vista.

Corea del Sur prohibió a los pasajeros colocar baterías portátiles y cigarrillos electrónicos en los compartimentos superiores de los aviones en todas las aerolíneas del país. La prohibición se implementó tras un incendio en un avión de Air Busan que dejó tres personas heridas en enero de 2025.

El Ministerio de Transportes de Corea del Sur indicó en un comunicado de prensa que una batería externa portátil podría ser la causa del incendio.

Las baterías de iones de litio se utilizan en dispositivos electrónicos de consumo comunes, como teléfonos y ordenadores portátiles. Sin embargo, los componentes químicos de la batería son inflamables.

Si una batería se sobrecarga, se calienta demasiado o sufre daños, puede causar una reacción en cadena denominada fuga térmica.

Entre marzo de 2006 y febrero de 2026 se han producido 563 incidentes relacionados con humo, fuego o calor extremo vinculados a baterías de iones de litio en vuelos, de los cuales 230 correspondieron a paquetes de baterías, según la Administración Federal de Aviación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.