Se acerca el proceso electoral 2026 en San Luis, Arizona aspirantes comienzan a acercarse a la comunidad

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – La cuenta regresiva rumbo a las elecciones municipales de San Luis ya comenzó.

Aunque oficialmente las campañas todavía no arrancan, varios perfiles interesados en contender por cargos públicos han empezado a tener presencia en eventos comunitarios y actividades ciudadanas de cara al proceso electoral de 2026.

La Ciudad de San Luis celebrará su Elección Primaria el próximo martes 21 de julio de 2026, donde la ciudadanía elegirá al alcalde y a tres integrantes del Concejo Municipal.

En caso de que alguno de los cargos no quede definido durante la jornada primaria, se realizará una Elección General el martes 3 de noviembre de 2026.

Mientras tanto, algunos aspirantes han comenzado a fortalecer su presencia pública mediante actividades comunitarias, reuniones vecinales y participación en causas sociales.

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar es el de Brian De La Hoya, quien busca una posición en el City Council bajo el lema “Liderazgo que renueva”.

Con apenas 27 años, Brian De La Hoya se presenta como un joven estudiante de administración, periodista independiente, educador y miembro del Comité Estatal Demócrata.

Proveniente de una familia campesina, asegura que sus valores están basados en el trabajo duro, la honestidad y el compromiso con la comunidad fronteriza.

Durante su trayectoria como activista en Washington, impulsó iniciativas relacionadas con recursos educativos y derechos laborales, experiencia que ahora busca trasladar al ámbito local en San Luis.

Entre sus principales propuestas destacan el fortalecimiento de la educación y las oportunidades para los jóvenes.

El aspirante plantea gestionar la llegada de un campus universitario completo a San Luis, reducir costos de matrícula y aumentar el apoyo para maestros y estudiantes.

Además, propone fomentar la creación de empleos locales, impulsar el comercio internacional en la frontera y promover una ciudad más verde mediante mejoras en parques y espacios públicos.

De La Hoya también ha señalado que uno de sus principales compromisos será promover la transparencia gubernamental, auditorías y un gobierno honesto que mantenga cercanía con la ciudadanía.

Aunque aún faltan meses para el inicio oficial de las campañas, el ambiente político en San Luis comienza a tomar fuerza y todo apunta a que el proceso electoral de 2026 será uno de los más activos y observados de los últimos años en la ciudad fronteriza.