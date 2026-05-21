Gobernador de Colorado fue censurado por los demócratas por su decisión de liberar a Tina Peters, negacionista electoral

Por María Kay Mallonee, CNN

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, fue censurado por su propio partido este miércoles por su decisión de conceder el indulto a Tina Peters, negacionista de las elecciones.

El Partido Demócrata de Colorado votó a favor de reprender al gobernador por su decisión de liberar a Peters.

“Reducir su condena ahora, bajo la presión de Donald Trump, no es justicia”, declaró el partido estatal en un comunicado. “Envía un mensaje a futuros infractores de que la manipulación electoral tiene consecuencias, a menos que seas amigo del presidente. Es un precedente peligroso y lamentable”.

La exsecretaria del condado de Mesa saldrá de prisión estatal el 1 de junio, luego de que la jueza Polis redujera su condena a la mitad. Un jurado declaró culpable a Peters de conspirar con aliados del presidente Donald Trump para manipular los sistemas de votación de su condado en 2021, con la esperanza de demostrar sus acusaciones de fraude electoral de 2020.

Los demócratas estatales declararon que censuraron formalmente al gobernador “por una conducta incompatible con el compromiso del Partido Demócrata de Colorado con las instituciones democráticas, la integridad electoral y la rendición de cuentas pública”.

El partido añadió: “Hasta que el Comité Central Estatal o el Comité Ejecutivo tomen nuevas medidas, el gobernador Jared Polis no participará como invitado de honor, orador principal ni representante oficialmente reconocido del Partido Demócrata de Colorado en eventos y funciones patrocinados por el partido, incluyendo, entre otros, la Gala Obama y el DemFest”.

Un portavoz de Polis declaró el miércoles que el gobernador actuó según su criterio, basándose en los hechos del caso, y añadió: “A veces, lo correcto no es lo más popular. La democracia se fortalece cuando el desacuerdo se aborda con debate y diálogo, no con censura”.

La inminente liberación de Peters representa una victoria para Trump y el movimiento negacionista de las elecciones de derecha, que la considera una heroína procesada injustamente.

Trump ha ejercido una intensa presión sobre Colorado a raíz del encarcelamiento de Peters. Ella es la última aliada del presidente que permanece en prisión por delitos relacionados con las elecciones de 2020.

La decisión de Polis de liberar a Peters provocó la condena bipartidista de funcionarios de Colorado. Su decisión se produjo después de que ella reconociera, por primera vez desde su condena en 2024, que “cometió un error” y “engañó” a los funcionarios electorales de Colorado.

En el juicio de Peters, varios testigos declararon que, en 2021, ella otorgó acceso no autorizado a las oficinas electorales del condado de Mesa, donde ejercía como secretaria, a personas vinculadas al teórico de la conspiración pro-Trump Mike Lindell.

Los testigos afirmaron que estas personas hicieron copias de datos electorales confidenciales para poder auditar los resultados de 2020.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones estatal confirmó las condenas penales de Peters.

Sin embargo, ordenó al juez de primera instancia que dictara una nueva sentencia, al considerar que basó indebidamente parte del castigo en la libertad de expresión de Peters sobre las elecciones, un derecho protegido por la ley, violando así sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

Polis declaró previamente a CNN que estaba de acuerdo con ese fallo, afirmando: “Espero que los demócratas no sacrifiquen nuestra profunda convicción en la libertad de expresión por conveniencia política o por desprecio a lo que la gente dice. No debería tenerse en cuenta lo que decimos, lo impopular que sea o lo inexacto que pueda ser a la hora de dictar sentencia o en los procesos penales”.

El representante demócrata Jason Crow, de Colorado, comentó el miércoles por la noche que apoyaba la decisión del partido estatal.

“El Partido Demócrata debe luchar por la democracia y el estado de derecho. Debemos ser coherentes, valientes, resueltos y estar dispuestos a denunciar las deficiencias de los nuestros”, afirmó en un comunicado.

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Con informacion de Marshall Cohen y Edward-Isaac Dovere, de CNN.