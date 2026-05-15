Las ligas de fútbol de Coachella enfrentan posibles cambios a medida que las familias presionan para mantener bajos costos

Juan Montesló

CIUDAD DE COACHELLA, California (KUNA) – Familias y líderes de ligas de fútbol en Coachella están expresando su preocupación ante posibles cambios que podrían afectar el costo y la estructura de los programas de fútbol juvenil en los parques de la ciudad.

En una reciente reunión del Concejo Municipal de Coachella, los residentes abarrotaron el salón para manifestar su frustración y temor de que el aumento de las tarifas dificulte la participación de los niños locales en este deporte.

“Los niños también están presentes aquí porque todos merecen la oportunidad, adolescentes, adultos y todos los niños: nadie debería ser rechazado”, comentó un miembro de la comunidad durante el periodo de comentarios públicos.

El debate gira en torno a dos ligas de larga trayectoria en la ciudad: la Coachella Football Alliance (CFA) y Coachella Youth Sports Association (CYSA).

Personal municipal señaló que estas ligas atienden actualmente a cientos de jugadores y han ayudado a equipos locales a competir a nivel estatal, regional y nacional.

“Pues, trabajando en el campo, trabajando en restaurantes y todo eso, no es asequible para la gente tener que pagar más, pagar, digamos, 500 dólares para que los niños jueguen; eso no es justo para ellos”, afirmó Yoatzin Aguilar, jugadora de fútbol y miembro de la comunidad.

Durante la reunión, la presidenta de la Coachella Youth Sports Association, Alma Aceves, también habló sobre la importancia de mantener el acceso a programas de fútbol de bajo costo en la ciudad.

“No habrá deporte si solo pueden permitirse pagar lo básico, e incluso pagando lo básico aunque más adelante puedan conseguir una beca en su escuela secundaria o universidad, los inicios en el fútbol tuvieron lugar aquí, en estas ligas”, señaló.

Los líderes de la ciudad también destacaron el impacto más amplio que estas ligas han tenido en las familias y en la vida comunitaria.

Si bien aún no se ha tomado una decisión definitiva, el personal municipal afirma que continúa trabajando en posibles acuerdos con ambas ligas.

Estas conversaciones podrían incluir actualizaciones en las normas de seguridad y en los estándares de comunicación, así como posibles cambios en las tarifas por el uso de los campos deportivos.

Las autoridades afirman que la estructura actual sigue bajo revisión y que cualquier acuerdo definitivo tendría que volver al Concejo Municipal para su aprobación el próximo mes.

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