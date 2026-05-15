Exclusivo: hackers vulneraron medidores de tanques en gasolineras de EE.UU; autoridades sospechan que Irán es responsable

Por Sean Lyngaas, CNN

Funcionarios de Estados Unidos sospechan que hackers iraníes están detrás de una serie de vulneraciones de sistemas que monitorean la cantidad de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen a gasolineras en varios estados, según múltiples fuentes informadas sobre la actividad.

Los hackers responsables explotaron sistemas automáticos de medición de tanques (ATG, por sus siglas en inglés) que estaban conectados a internet y sin protección con contraseñas, lo que permitió, en algunos casos, manipular las lecturas mostradas en los tanques, pero no los niveles reales de combustible, dijeron las fuentes.

No se tiene constancia de que las intrusiones cibernéticas hayan causado daños físicos, pero las vulneraciones han generado preocupación por la seguridad, ya que, en teoría, acceder a un ATG podría permitir a un hacker provocar una fuga de gas sin ser detectado, de acuerdo con expertos privados y funcionarios estadounidenses.

Las fuentes informadas sobre la investigación indicaron que el historial de Irán de atacar los sistemas de tanques de gas es una de las razones por las que el país es uno de los principales sospechosos. Sin embargo, las fuentes advirtieron que el Gobierno de Estados Unidos podría no ser capaz de determinar con certeza quién fue el responsable debido a la falta de evidencia forense dejada por los hackers.

CNN solicitó comentarios sobre el hackeo de ATG a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos. El FBI declinó hacer comentarios.

Si se confirma la participación de Irán, sería el caso más reciente de Teherán amenazando infraestructura crítica en el territorio de Estados Unidos, que sigue fuera del alcance de los drones y misiles iraníes, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Esto también podría plantear un tema políticamente delicado para el Gobierno de Trump, al atraer más atención sobre el aumento de los precios de la gasolina causado por la guerra. El 75 % de los adultos estadounidenses encuestados en un sondeo reciente de CNN afirmó que la guerra con Irán tuvo un efecto negativo en sus finanzas.

La campaña de hackeo también es una advertencia para muchos operadores de infraestructura crítica de Estados Unidos que han tenido dificultades para asegurar sus sistemas pese a años de exhortaciones federales.

Los grupos de hackers iraníes llevan mucho tiempo buscando objetivos fáciles: sistemas informáticos críticos estadounidenses conectados a internet que interactúan con instalaciones de petróleo y gas y sistemas de agua, por ejemplo. Tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, funcionarios estadounidenses culparon a hackers afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de una serie de ataques contra empresas de suministro de agua estadounidenses que mostraban un mensaje antiisraelí en equipos utilizados para gestionar la presión del agua.

Investigadores de ciberseguridad llevan más de una década advirtiendo sobre los sistemas de control de tráfico aéreo (ATG) conectados a internet. En 2015, la empresa de seguridad Trend Micro puso en línea sistemas ATG simulados para observar qué tipo de hackers los atacarían. Un grupo proiraní no tardó en aparecer.

Un informe de 2021 de Sky News citó documentos internos de la IRGC que señalaban a los ATG como un objetivo potencial para un ciberataque disruptivo contra gasolineras.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han considerado durante mucho tiempo que las capacidades cibernéticas de Irán son inferiores a las de China o Rusia.

Sin embargo, una serie de ataques oportunistas contra activos clave de Estados Unidos durante la guerra sugieren que Irán es un adversario capaz e impredecible. Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, hackers vinculados a Teherán han provocado interrupciones en múltiples instalaciones de petróleo, gas y agua de EE.UU., retrasos en los envíos de Stryker, un importante fabricante estadounidense de dispositivos médicos, y han filtrado los correos electrónicos privados del director del FBI, Kash Patel.

Organizaciones y ciudadanos israelíes también han sido blanco frecuente de los hackers de Teherán durante la guerra más reciente, mientras que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel han usado operaciones cibernéticas para hacer que sus ataques cinéticos sean más letales.

La actividad cibernética de Irán durante la guerra ha mostrado “un aumento significativo en la escala, la velocidad y la integración entre las operaciones cibernéticas y las campañas psicológicas”, dijo a CNN Yossi Karadi, director de la Dirección Nacional de Ciberdefensa de Israel.

En marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber atacado un complejo que albergaba el “cuartel general de guerra cibernética” de Irán. No está claro cuántos operativos cibernéticos iraníes, si es que hubo alguno, murieron en ese ataque.

Karadi no quiso hacer comentarios al respecto, alegando que el mandato de su agencia se limita a la ciberdefensa.

“Dicho esto, desde una perspectiva defensiva, en los últimos meses estamos observando cierta degradación en partes de la actividad cibernética hostil”, afirmó. “En resumen, los actores iraníes están bajo presión y están tratando de atacar dondequiera que encuentren una brecha en el ciberespacio”.

Los últimos 18 meses han mostrado que las operaciones cibernéticas de Irán en general “ahora se están acelerando con una iteración más rápida, personajes hacktivistas más estratificados y, probablemente, un escalamiento impulsado por IA para reconocimiento y phishing”, declaró Allison Wikoff, una directora del equipo de inteligencia de amenazas de PwC con más de una década de experiencia rastreando amenazas con base en Irán.

“Lo que resulta notablemente novedoso en su estrategia cibernética es la rápida creación de malware ‘suficientemente bueno’, incluidos los tipos destructivos de borrado de datos, complementado con agresivas campañas de hackeo y filtración contra medios de comunicación, disidentes e infraestructura civil clave (de Estados Unidos)”, declaró Wikoff a CNN. Parte de ese manual de operaciones iraní consiste en sacar provecho del estado de alerta bélica de unos medios de comunicación estadounidenses, siempre prestos a lanzarse sobre las afirmaciones realizadas por cualquiera de las partes.

Un grupo de hackers vinculados al Ministerio de Inteligencia y al brazo paramilitar de Irán mantiene diversas identidades de “hacktivistas”, a través de las cuales utilizan la aplicación Telegram para exagerar sus hazañas, publicar material robado y difundir videos promocionales editados con música pegadiza.

Uno de los grupos, que se hace llamar Handala, en referencia a un personaje de caricatura palestino, se burló de Patel mientras afirmaba haber vulnerado los sistemas informáticos “impenetrables” del FBI. En realidad, los hackers entraron en los correos electrónicos de Gmail de Patel, de hace años.

“El hecho de que cada afirmación de Handala haga que la gente entre en pánico demuestra que la realidad operativa de la amenaza que plantea Irán es algo que tanto las agencias gubernamentales como los proveedores no parecen ser capaces de articular”, señaló Alex Orleans, investigador de ciberseguridad que ha rastreado durante años a hackers vinculados a Irán y dirige la inteligencia de amenazas en la empresa de seguridad Sublime Security.

A pesar de la oleada de ciberataques procedentes de Irán durante el conflicto bélico, Orleans expuso dos razones por las que no se han producido más incidentes de este tipo.

“La primera es que Irán parece haber carecido de las líneas de acceso para producir efectos sostenidos, o probablemente habríamos visto más incidentes como el caso Stryker”, explicó a CNN. “La segunda es que el régimen ha demostrado claramente su intención de perdurar, lo que desincentiva aún más las operaciones desenfrenadas de efectos cibernéticos”.

Para algunos funcionarios estadounidenses —tanto en activo como retirados—, la naturaleza agresiva e impredecible de las operaciones cibernéticas iraníes adquiere una relevancia especial ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato.

Durante las elecciones de 2020, diversas agencias federales —entre ellas la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés)— responsabilizaron a Irán de orquestar una trama en la que se suplantó la identidad del grupo de extrema derecha Proud Boys con el objetivo de intimidar a los votantes. Durante la electoral presidencial de 2024 en Estados Unidos, hackers iraníes vulneraron los sistemas de la campaña de Trump y filtraron documentos internos de la misma a diversos medios de comunicación.

Ahora, por primera vez en años en un ciclo electoral, autoridades militares y de inteligencia de Estados Unidos aún no han activado un equipo especializado dedicado a detectar y neutralizar amenazas extranjeras a las elecciones, una medida que un exfuncionario del Comando Cibernético, Jason Kikta, consideró “mala praxis estratégica”.

“A juzgar por lo que hemos visto hacer a Irán en esta guerra y por las operaciones que llevaron a cabo en 2020, me sorprendería que se mantuvieran al margen de las elecciones de medio término”, afirmó Chris Krebs, quien —en su calidad de director de la CISA en 2020— compareció junto al entonces director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, para alertar a la ciudadanía estadounidense sobre las operaciones de influencia iraníes y rusas.

“Mi apuesta se inclina hacia las operaciones de información, y no hacia los ataques a los sistemas electorales”, declaró Krebs a CNN. “Ese es el camino que han tomado los rusos y los chinos, y con muy buenas razones: resulta económico, es fácil de escalar mediante la inteligencia artificial y nadie paga precio alguno por ello”.

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