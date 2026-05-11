California supervisa a cuatro residentes que podrían haber estado expuestos al hantavirus

Jesus Reyes

LOS ANGELES, Calif. (KESQ) – Cuatro residentes de California que podrían haber estado expuestos al brote mortal de hantavirus relacionado con un crucero se encuentran bajo seguimiento, según han informado hoy las autoridades sanitarias estatales, al tiempo que han subrayado que el riesgo para la población en general sigue siendo extremadamente bajo.

Erica Pan, directora del Departamento de Salud Pública de California y responsable estatal de salud pública, afirmó que tres de esas personas se encontraban a bordo del crucero MV Hondius, mientras que la cuarta había estado expuesta al virus durante un vuelo comercial que aún no había despegado.

“Entendemos la preocupación de la población ante este brote inusual”, afirmó Pan. “Décadas de experiencia en Sudamérica han demostrado que este hantavirus andino rara vez se transmite entre personas. Seguimos colaborando con las autoridades federales y locales para supervisar el estado de salud de las personas que podrían haber estado expuestas y prepararnos para el regreso de nuestros conciudadanos californianos”.

La semana pasada, las autoridades federales confirmaron que tres residentes de California se encontraban a bordo del crucero. El viernes, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció que una persona de California había regresado al estado y estaba siendo supervisada por las autoridades de salud pública, mientras que las otras dos personas fueron trasladadas en avión a un centro sanitario federal de seguridad en Nebraska.

Este fin de semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. notificaron a las autoridades estatales de un contacto adicional que ahora se encuentra bajo vigilancia activa debido a una posible exposición a un caso confirmado en un vuelo compartido. Esa persona también se encuentra en su domicilio y está siendo supervisada por su departamento de salud local.

Se espera que las personas que se encuentran en el centro federal regresen a California una vez que se hayan realizado las evaluaciones de salud y se hayan tomado las medidas necesarias para proteger su salud y la del público.

Actualmente, el protocolo de seguimiento de salud pública incluye controles diarios de temperatura, evaluación de cualquier síntoma compatible con el hantavirus y instrucciones para modificar actividades, como limitar las salidas, las interacciones con tras personas y permanecer en casa tanto como sea posible, entre otras medidas de precaución.

“El riesgo para la población general es extremadamente bajo en estos momentos”, afirmó Pan. Reconoció que el brote de hantavirus recuerda al coronavirus, pero hizo hincapié en que existen diferencias fundamentales. Pan señaló que se cuenta con décadas de experiencia en el estudio y la respuesta al hantavirus en Sudamérica, mientras que la COVID-19 era un virus totalmente nuevo sobre el que todo el mundo estaba aprendiendo rápidamente.

“Si eres un contacto, vas a volar y no presentas síntomas, no estás infectado y no contagias a nadie más”, afirmó Pan. “Todo lo que sabemos hasta la fecha indica que, para contagiar a otras personas, hay que estar enfermo. Hay que presentar síntomas, por lo que no hay motivo para temer que un contacto pueda contagiar a otras personas”.

Pan señaló que, antes de que se pusieran en marcha las medidas de respuesta ante este brote, el Laboratorio de Enfermedades Virales y Rickettsiales del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) era el único laboratorio de salud pública de Estados Unidos que contaba con un ensayo de PCR validado para el diagnóstico del hantavirus, una herramienta utilizada para realizar pruebas de detección de este virus.

Si alguna persona expuesta presenta síntomas compatibles con la infección, California cuenta con la capacidad de realizar pruebas en el estado, señaló Pan. El VRDL del CDPH también está prestando asistencia técnica a otros laboratorios de todo el país para reforzar la capacidad de realización de pruebas.

Hantavirus es un grupo de virus que se transmiten a través de la orina, los excrementos (heces) y la saliva de roedores silvestres. Los hantavirus incluyen tanto la cepa Sin Nombre como la de los Andes. El hantavirus de los Andes identificado en el brote del crucero se encuentra en la región sur de los Andes de Argentina y Chile, según las autoridades sanitarias estatales.

Hantavirus de los Andes también se ha relacionado con casos excepcionales de transmisión entre personas tras un contacto estrecho y prolongado con una persona enferma infectada. Hantavirus de los Andes es diferente del hantavirus Sin Nombre, que es autóctono de California y América del Norte. El hantavirus Sin Nombre no se he relacionado con la transmisión entre personas.

Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), entre 1980 y 2025 se ha diagnosticado a 99 residentes de California una infección por el hantavirus Sin Nombre.

El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad respiratoria poco frecuente pero grave que puede desarrollarse tras la exposición. Los síntomas iniciales se asemejan a los de la gripe, pueden incluir síntomas gastrointestinales y pueden progresar rápidamente a una insuficiencia respiratoria que pone en peligro la vida. La tasa de mortalidad es de aproximadamente entre el 30 % y el 40 %.

No existe tratamiento antiviral para el hantavirus y el síndrome pulmonar por hantavirus suele requerir cuidados médicos de apoyo intensivos y agresivos.