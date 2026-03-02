El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aseguró fondos federales para mantener abierto el hospital de Blythe

Lina Robles

El condado de Riverside recibirá casi $9 millones de dólares en fondos estatales para el hospital de Blythe y que próximamente recibirá otro millón, por lo que se espera que el Buró de supervisores apruebe un acuerdo para mantener la sala de emergencia abierta, ante la posibilidad de bancarrota y un posible cierre.

La semana pasada los supervisores revisaron el plan de expansión de la clínica de emergencia.

El dinero viene del programa Medi-Cal de California con el objetivo de mantener abierto el hospital ya que el mas cerca es el de Indio que queda a 2 horas.