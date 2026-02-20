Ya inició el juicio contra un hombre acusado de venderle fentanilo a un joven que murió de sobredosis en Cathedral City

Lina Robles

Ayer se presentó en la corte de Indio un sujeto acusado de venderle fentanilo a un joven que murió por sobredosis el 1ro de enero del 2022.

Después de meses de investigación, el 22 de agosto del año pasado a policía arrestó a Riley Hagar de 28 años proveedor de la droga.

Travis O’Brien fue encontrado inconsciente y cuando los paramédicos llegaron ya había muerto.

Mientras tanto el sospechoso sigue en la cárcel sin derecho a fianza.