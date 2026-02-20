El Condado de Riverside tomará el control temporal de hospital de Blythe

Lina Robles

El Condado de Riverside tomará el control temporal de las operaciones del Hospital Blythe.

La transición podría comenzar el próximo lunes 23 de febrero.

Según el acuerdo, el condado ha otorgado un millón de dólares y supervisará el departamento de urgencias, la clínica y los servicios de apoyo del hospital.

El Sistema de Salud de la Universidad de Riverside nombrará ejecutivos interinos y personal médico para estabilizar las operaciones y garantizar la atención continua a los pacientes.

Es importante mencionar que el hospital más cercano de Blythe es el de Indio, el cual está a una hora y media de distancia.