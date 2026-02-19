“Peligrosas”, son catalogadas las paradas de autobus en North Shore

Juan Montesló

NORTH SHORE, California (KUNA) – Un grupo de residentes del poblado de North Shore se encuentra preocupado y solicitando apoyo para que las autoridades reconsideren una correcta instalación de las paradas de autobus, ya que según comentan son “peligrosas”, al no contar con suficiente iluminación y poser muy poco espacio para subir y bajar del vehículo.

Conversamos con representantes de la agencia de transporte Sun Line, quienes aseguran estar al tanto de la situación.

