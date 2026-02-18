Skip to Content
Un hombre de 36 años fue asesinado en el vecindario Dream Homes de Cathedral City

KYMA
Jesus Reyes
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

Una familia está de luto por la muerte de su ser querido ayer a las 11:15 de la mañana cuando se registró una balacera en el vecindario Dream Homes en Cathedral City donde un hombre de 36 años fue confrontado por un grupo de individuos que iban en una camioneta Dodge Durango negra, se hicieron de palabras y lo balacearon para después huir.

Durante las indagatorias, testigos dijeron a los investigadores que el vehículo huyó rumbo a la calle San Luis Rey.

El nombre de la víctima no lo dieron a conocer.

