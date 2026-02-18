La policía arrestó a un sujeto sospechoso de asesinar a un hombre en Indio en el 2021

Lina Robles

La policía reportó el arresto de un sujeto de 28 años que era buscado por presuntamente matar a un joven de 27 años en diciembre del 2021 cuando se registró una balacera en Indio.

Se trata de Pedro Angel Gonzalez quien fue capturado en Coachella durante una parada de tráfico.

El individuo enfrenta varios cargos y estará frente al juez próximo 5 de marzo.

El asesinato de Joseph Espinoza Méndez ocurrió cerca de las calles Jefferson y Fred Waring en Indio.