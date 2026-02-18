Skip to Content
News

La policía arrestó a un sujeto sospechoso de asesinar a un hombre en Indio en el 2021

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía reportó el arresto de un sujeto de 28 años que era buscado por presuntamente matar a un joven de 27 años en diciembre del 2021 cuando se registró una balacera en Indio.

Se trata de Pedro Angel Gonzalez quien fue capturado en Coachella durante una parada de tráfico.

El individuo enfrenta varios cargos y estará frente al juez próximo 5 de marzo.

El asesinato de Joseph Espinoza Méndez ocurrió cerca de las calles Jefferson y Fred Waring en Indio.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.