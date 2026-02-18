Skip to Content
News

Fuertes vientos provocan daños en propiedades de Palm Springs

By
Published 5:14 pm

Juan Montesló

PALM SPRINGS, California (KUNA) – Residentes del parque de casas móviles “Park View” de la ciudad de Palm Springs sufrieron los estragos de la madre naturaleza.

Fueron varias las personas que se mostrarón desconcertadas por la situación, en especifico por ser una comunidad primordialmente compuesta por adultos mayores retirados.

Afortunadamente las reparaciones ya han comenzado.

Esta tarde en punto de las 6 pm conoce el reporte completo, y una recopilación de cuales han sido las afectaciones en la zona.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.