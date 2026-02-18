Aparatoso accidente provocó caos vial en la I-10 en Banning
Lina Robles
Tremendo caos vial se registró ayer a las 3 de la madrugada sobre el freeway 10 en los carriles con rumbo al este en Banning donde debido a lo mojado de la carretera el conductor de un carro perdió el control y chocó con el divisor centrar, luego fue impactado por dos semais.
El chofer del vehículo resultó con heridas de gravedad y fue transportado al hospital de Palm Springs.
La autopista estuvo cerrada durante varias horas mientras la ambulancia, las grúas y los investigadores hacían su trabajo.