Aparatoso accidente provocó caos vial en la I-10 en Banning

11:14 am

Lina Robles

Tremendo caos vial se registró ayer a las 3 de la madrugada sobre el freeway 10 en los carriles con rumbo al este en Banning donde debido a lo mojado de la carretera el conductor de un carro perdió el control y chocó con el divisor centrar, luego fue impactado por dos semais.

El chofer del vehículo resultó con heridas de gravedad y fue transportado al hospital de Palm Springs.

La autopista estuvo cerrada durante varias horas mientras la ambulancia, las grúas y los investigadores hacían su trabajo.

Telemundo 15 Palm Springs

