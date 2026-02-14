Historias del Día del Amor y la Amistad: el Valle de Coachella tiene mucho que contar, 2da parte

Juan Montesló

PALM SPRINGS, California (KUNA) – Este fin de semana miles de residentes del Valle de Coachella se preparan para celebrar el Día del Amor y la Amistad, desde las parejas enamoradas hasta los amigos entrañables.

Tuvimos la oportunidad de conversar con Isabel y Ricardo, una pareja originaria de Guanajuato, México, ellos se conocieron durante su infancia, aparentemente la vida los habría separado, ambos continuarion su camino, sin saber que ańos después el destino los volvería a unir.

Durante el tiempo que estuvieron sin contacto, Isabel fue sumamente feliz a lado de su primer matrimonio, con un hombre que le regalo la dicha de ser madre; todo era perfecto, hasta que un día un tragico accidente le arrebató la vida a su pareja, por lo que Isabel decidió dedicarse enteramente en cuerpo y alma a la crianza de su hijo.

Por su parte, Ricardo se encontraba pasando momentos dificiles, luchando con adicciones como lo es el alcoholismo, en sus palabras nos comentó sentir el reecuentro con su ahora esposa como una señal de ayuda.

Pasaron los años y al casarse, todo parecía estar bien, hasta que un día de nueva cuenta un accidente le quitaría la vida al hijo de Isabel, situación que la dejó debastada, ella nos cuenta como es vivir el amor de un hombre a la vez, sin saber la razón de sus perdidas.

Sin duda, hay quienes han vivido experiencias extraordinarias para encontrar el amor, es justo lo que en Telemundo 15 quisimos contar.

Gracias por compartir sus “Historias del Día del Amor y la Amistad”.

Manténgase al tanto de las novedades que Telemundo15.com tiene para ti.