Revelan más información de la muerte de T’Neya Tovar de Hemet

Lina Robles

Ayer dieron más información de la muerte de T’Neya Tovar de 17 años quien salió de su casa en Hemet el 1ro de diciembre pasado para encontrarse con alguien en Salton City; desde entonces fue reportada desaparecida y el 21 de diciembre encontraron una pierna humana en estado de descomposición cerca de la Laguna Salada, por lo que el forense pidió a la madre de la joven una muestra de ADN con la que se confirmó que se trataba de la joven y el viernes pasado el FBI cateo una casa de esa área en busca de evidencia para esclarecer la muerte de la joven.