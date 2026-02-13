Skip to Content
News

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Thermal

By
New
Published 5:14 pm

Lina Robles

La policía recibió una llamada de una persona que reportaba haber escuchado balazos en el área de la calle Polk y Torres Martínez Road en Thermal muy cerca de la Desesrt Mirage School, al llegar las autoridades encontraron a dos personas muertas.

El área estuvo cerrada durante varias horas mientras los investigadores y el forense hacían su trabajo.

Cabe resaltar que estos son los primeros dos homicidios en lo que va del año en el Valle de Coachella.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.