Ya inició la construcción del parque deportivo “Eagle Sports” de Desert Hot Springs

Lina Robles

Ya se realizó la ceremonia del primer palazo de tierra para que inicie la construcción del Eagles Sport Park en Desert Hot Springs.

El nuevo parque deportivo estará en la esquina de Hacienda Avenue y Cholla Drive, será la nueva sede de los programas de futbol americano juvenil y beisbol para adultos.

El alcalde afirmó que el parque es un espacio muy necesario ya que la ciudad continúa creciendo.

El alcalde explicó que el equipo de futbol americano juvenil actualmente comparte espacios con otros programas deportivos juveniles, como la liga de futbol soccer y a veces tienen que jugar o practicar es escuelas cercanas por la falta de un parque.