Una cuadrilla de Caltrans encontró restos humanos en una alcantarilla en Cathedral City

Lina Robles

Una cuadrilla de Caltrans que realizaba trabajos en el área de la calle Date Palm cerca de la rampa del freeway 10 en Cathedral City reportaron el macabro hallazgo de restos humanos en una alcantarilla que estaban inspeccionando ayer a la 1 de la tarde.

Debido al estado de descomposición del cadáver fue imposible ver si había signos de violencia, pero la persona tenía una tarjeta de débito con la que probablemente podrán identificarla después que el forense realice la autopsia.

El área fue cerrada mientras las autoridades hacían su trabajo.