Un hombre fue apuñalado en la cabeza en Palm Springs

Published 5:14 pm

Lina Robles

Un sangriento incidente se registró ayer a las 4 de la mañana en el área de las calles Palm Canyon y Camino Parocela en Palm Springs cerca de la Ramon Road donde un hombre fue apuñalado; cuando la policía llegó encontraron a la víctima con heridas en la cabeza y de inmediato lo transportaron al hospital.

Durante las indagatorias les dijo a las autoridades que el individuo que lo atacó había huido en una camioneta blanca, poco después los oficiales localizaron la Ford F-150 que manejaba un sujeto que también tenía heridas, después la víctima lo identificó como el atacante por lo que fue arrestado y enfrenta cargos de intento de asesinato y violación de su libertad condicional, por lo que el viernes se presentará frente al juez en la corte de Indio.

Telemundo 15 Palm Springs

