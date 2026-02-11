Feria del condado de Riverside y Festival Nacional del Dátil, esta por llegar a la ciudad de Indio

Juan Montesló

INDIO, California (KUNA) – El día de hoy se llevará a cabo una vista previa para medios de comunicación de la Feria del condado de Riverside y el Festival Nacional el Dátil presentado por Fantasy Springs Resort Casino, esta será una visualización exclusiva justo antes de la apertura pública de la Feria, nuestros televidentes tendrán acceso sintonizando Telemundo 15 hoy a las 6 pm.

Conoceremos cuales serán las nuevas atracciones y experiencias que debutan para este año 2026, como lo es: el nuevo Oasis Lounge & Tiki Bar, ambientado bajo un concepto relajado de estilo clandestino, que los organizadores de la feria están seguros que amaran los visitantes.

