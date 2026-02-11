El juez sentenció a 50 en prisión a sujeto de La Quinta que fue declarado de asesinato

Lina Robles

En la corte de Indio el juez sentenció a 50 años en prisión a un sujeto que participó en el asesinato de Skyler Siva de 24 años el 25 de diciembre del 2016.

Se trata de Roger Rodriguez residente de La Quinta quien fue declarado culpable de asesinato junto con sus cómplices Alejandro Zendejas quien se declaró culpable en octubre del 2018 y su sentencia está programada para el 20 de marzo y el otro cómplice es Anthony Garcia quien se declaró culpable en noviembre del 2021 y fue sentenciado a cada perpetua.