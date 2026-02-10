Skip to Content
Se incendió una vivienda en North Indio; tres personas se quedaron sin hogar

Los bomberos trabajaron arduamente durante 25 minutos para sofocar las llamas que estallaron en una vivienda ubicada en el área de la calle Kenner cerca de la Avenida 44 en North Indio ayer a las 2:45 de la tarde.

Lamentablemente dos adultos y un niño se quedaron sin hogar ya que el fuego lo dejó inhabitable.

Un residente del área dijo estar preocupado por los materiales que se quemaron, ya que la vivienda que se incendió esta frente al Yuka Park y la parada de autobús escolar y teme por la salud y seguridad los niños.

