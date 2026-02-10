Oficial de la policía de Indio resultó herido cuando una mujer ebria chocó con su patrulla
Lina Robles
Ya está en la cárcel una mujer que manejaba por la Avenida 40 y la calle Monroe en Indio y estrelló su auto con una patrulla estacionada y el oficial estaba para del lado del pasajero y lo aventó a 30 pies de distancia causando heridas graves en sus piernas.
El policía pidió ayuda y de inmediato llegaron más oficiales incluyendo del sheriff, CHP así como de la policía de Indio quienes arrestaron a la mujer quien fue asegurada en la cárcel de Indio por presuntamente manejar ebria, mientras que el agente fue llevado al hospital.