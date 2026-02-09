Varias personas resultaron heridas en aparatosa carambola de seis autos en Palm Springs

Lina Robles

El viernes pasado a las 6 de la tarde la policía recibió una llamada que reportaba un aparatoso accidente automovilístico tipo carambola en la que se involucraron seis carros, el percance ocurrió en la calle Gene Autry cerca del freeway 10 en Palm Springs, cinco personas resultaron heridas y fueron transportadas al hospital, mientras que el conductor de uno de los vehículos fue arrestado ya que manejaba ebrio.

El área fue cerrada al tráfico mientras las grúas, paramédicos e investigadores hacían su trabajo.