La policía y el FBI catearon una casa en Salton City; están en busca de una adolescente de Hemet

El viernes pasado por la noche la policía y agentes del FBI realizaron un cateo en una casa ubicada en Salton City cerca del Expressway 86 a donde llegaron en busca de una adolescente de 17 años quien salió de Hemet con rumbo a dicha vivienda el pasado 1ro de diciembre.

Los oficiales además interrogaron a varios vecinos y según dijeron T’neya Tovar ya había ido a visitar a su amiga a esa casa en octubre y noviembre pasados.

