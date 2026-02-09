La policía investiga el choque de dos carros ocurrido en área limítrofe de Rancho Mirage

Lina Robles

La policía reportó un choque en el se involucraron dos carros el viernes pasado a las 12:30 del mediodía en el área de la Ramon Road y la calle Davall que es la zona limítrofe entre Rancho Mirage y Cathedral City.

Una persona quedo atrapada en una camioneta que al impacto se volcó y después que la rescataron fue llevada al hospital al igual que otra persona que resultó herida.

El área estuvo cerrada mientras los investigadores y paramédicos hacían su trabajo y las grúas se llevaban los vehículos que chocaron.