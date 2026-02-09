Estallán tres pequeños incendios de maleza en Thermal

Lina Robles

Los bomberos trabajaron contra reloj para contener varios incendios en Thermal.

El primero inició a las 4:55 de la tarde ayer en el área de la calle Pierce entre la Avenida 70 y la Avenida 72 donde fueron devorados dos acres de maleza, minutos después estallaron otros dos incendios en la misma área.

Fue necesaria la presencia de 15 unidades y 55 bomberos incluyendo elementos de Cathedral City, ya que el agua para controlar el fuego la tuvieron que traer de lejos debido a que el lugar no hay hidrantes.

Después de sofocar las llamas los traga humo permanecieron en la zona hasta ayer a la media noche.