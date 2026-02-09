El ‘Benito Bowl’ enciende el orgullo latino en todo el Valle de Coachella.

Juan Montesló

MECCA, California (KUNA) – Un día después del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, apodado el “Benito Bowl”, la gente sigue celebrando su actuación.

Durante casi un cuarto de hora Bad Bunny ofreció un espectáculo que estuvo repleto de una poderosa narrativa cultural, simbolismo y momentos visuales que resonaron en sus fanáticos de todo el mundo.

Muchos espectadores elogiaron la actuación por celebrar la identidad latina en uno de los escenarios más grandes del entretenimiento.

Telemundo 15 está hablando con los residentes del Valle de Coachella para escuchar sus reacciones y lo que significó para ellos.

Todos los detalles los tendrá esta tarde en punto de las 6 pm, solo por Telemundo 15.