La policía arrestó a dos sospechosos de entrar a robar a dos casas de Palm Desert

Lina Robles

Durante un operativo la policía arrestó a dos sujetos sospechosos de entrar a robar en dos casas ubicadas en Palm Desert, cerca del Hwy 74.

Durante la investigación descubrieron que ambos estuvieron involucrados en otro robo en una vivienda ubicada en la misma área, después identificaron a los sujetos que fueron capturados cerca de la avenida Portola y la calle Gerald Ford en la misma ciudad, más tarde catearon una casa ubicada en la calle Clinton en Indio y otra en la Avenida 42 en Bermuda Dunes donde encontraron lo que se habían robado.